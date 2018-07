Stiri pe aceeasi tema

- Atacatori inarmati neidentificati au decapitat sambata trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din provincia Nangarhar in estul Afganistanului, un atac pentru care autoritatile au acuzat militanti ai Statului Islamic, relateaza Reuters, preluata de agerpres. "Au decapitat brutal…

- Un jurnalist mexican a fost asasinat in cursul noptii de vineri spre sambata in statul Quintana Roo (est), au facut cunoscut sambata biroul procurorului si angajatorul sau, ridicand la sase numarul total al jurnalistilor ucisi in 2018 in Mexic, relateaza AFP. Jose Guadalupe Chan, 35 de…

- Iesirea din Romania pe la Vama Albita, cea mai mare din estul tarii, a fost reabilitata in urma unor investitii de 4 milioane de lei. Lucrarile au vizat repararea a sapte kilometri de drum plini cu gropi la intrare, care in ultimii ani au starnit nemulțumirea calatorilor.Prefectul de Vaslui, Eduard…

- Un dispozitiv performant, singurul din unitatile spitalicesti din sud-estul Romaniei, a fost cumparat cu bani stransi la un eveniment sportiv. Astfel, 450 copii si parinti au contribuit la dotarea Sectiei de Terapie Intensiva Nou-nascuti de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu videolaringoscop…

- Cel putin 12 membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cel mai recent val de atacuri ale talibanilor in mai multe parti din provincia estica Ghazni, transmite dpa, citand responsabili...

- In sud-estul peninsulei iberice, momentele marcante ale istoriei spaniole sunt sarbatorite cu fast in fiecare an. Dar NU e vorba despre o adevarata batalie intre mauri si crestini, ci de o reconstituire cat mai fidela.

- Ministerul Sanatatii va organiza sambata, la Slanic Moldova, un atelier de lucru legat de campania de imunizare, in special impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei (ROR). Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Bacau, ca aceasta campanie se desfasoara in zona de est a tarii pentru…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu…