Spermatozoidul este, de fapt, cel mai bun prieten al omului. Ca specie! Dezbaterea in jurul scaderii numarului de spermatozoizi a fost reaprinsa dupa ce un nou studiu sugereaza ca temerile legate de un „spermageddon" ar putea fi exagerate. Studiul, realizat in Danemarca, contrazice cercetari recente care sugereaza ca ne-am putea confrunta cu o criza globala […]