Stiri pe aceeasi tema

- Social Alexandria – Persoanele vaccinate cu schema completa in luna octombrie iși pot ridica tichetele de masa decembrie 9, 2021 14:29 Primaria municipiului Alexandria anunța faptul ca persoanele care s-au vaccinat in luna octombrie impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare, ambele…

- NFL (Liga Naționala de Fotbal) a decis suspendarea a trei jucatori pentru ca ar fi folosit certificate false de vaccinare anti-Covid-19. Antonio Brown și Mike Edwards, ambii jucatori la Tampa Bay Buccaneers, au fost suspendați pentru trei jocuri fara plata, in urma unei investigații a ligii care a stabilit…

- Mai puțin de 80.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care puțin peste 46.000 au primit prima doza. Numarul de vaccinați este in scadere cu 1.759 fața de ziua precedenta. In ziua cand care Romania a raportat cel mai mare numar de decese asociate COVID, numarul persoanelor…

- Aproape 120.000 de romani, imunizați anti-Covid, in ultimele 24 de ore. Peste 80.000 de persoane au primit prima doza Aproape 120.000 de romani, imunizați anti-Covid, in ultimele 24 de ore. Peste 80.000 de persoane au primit prima doza Aproximativ 120.000 de romani au fost vaccinați anti-Covid, in ultimele…

- VIDEO: Maraton de vaccinare, pe muzica și atmosfera de club, la Alba Iulia: MC KOTO la butoane. Programul maratonului Vineri 29 octombrie și sambata 30 octombrie, de la ora 20.00 la ora 03.00, DSP Alba și Crucea Roșie va invita la un maraton de vaccinare anti COVID-19, pe ritmuri și atmosfera de muzica…

- Premierul Florin Cițu i-a ii numește analfabeți funcțional pe romanii care nu se vaccineaza anticoronavirus. Campania de vaccinare bazata pe restricții pentru nevaccinați și amenințari din partea medicilor care spun ca nu mai sunt locuri la ATI nu da roade, așa ca guvernul trece la jigniri. Citește…

- Președintele Comitetului Național pentru Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, 28 septembrie, intr-o conferința de presa, ca numarul celor imunizați cu prima doza anti-COVID in saptamana precedenta este mai mult decat dublu fața de numarul inregistrat la inceputul lunii septembrie.„Un lucru…

- Actorul american Chris Rock, cunoscut din filme ca „Spiral” si „The Longest Yard”, a fost diagnosticat cu Covid-19. Chris Rock a scris duminica pe Twitter ca are Covid-19: „Credeti-ma, nu vreti asa ceva. Vaccinati-va”. Actorul in varsta de 56 de ani a declarat in luna mai, in emisiunea lui Jimmy Fallon,…