Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a decis, joi, ca tehnicianul echipei Gaziantep, Marius Sumudica, sa fie suspendat un joc si amendat pentru un gest nesportiv fata de fanii formatiei Konyaspor, la un meci din prima liga din Turcia.

- Banca Angliei a amendat Citigroup cu 43,9 milioane de lire (56,3 milioane de dolari), transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Amenda vine dupa ce grupul de banking american nu si-ar fi respectat plațile programate catre Banca Angliei in perioada 2014-2018. Citește și: Orban ii da replica…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a negat informația conform careia selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) a fost amendat pentru injuraturile adresate lui George Pușcaș (23 de ani) la meciul cu Norvegia. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena…

- Club Africain, al doilea cel mai vechi club de fotbal din Tunisia (înființat în 1920) și una dintre cele mai cunoscute echipe din Africa, se confrunta cu mari probleme financiare, iar Federația a deschis un cont bancar pentru ca fanii sa-și poata ajuta echipa favorita. Aceștia au donat într-o…

- Clubul Hermannstadt a emis un comunicat de presa in care a clarificat situația echipei din Sibiu. In urma informațiilor aparute despre formația de pe locul 12 din Liga 1, ca ar fi de vanzare și in criza financiara, conducerea clubului a precizat ca totul este fals, potrivit Mediafax."In urma…

- Clubul Liverpool a fost amendat cu 225 de mii de euro, dupa ce a folosit un jucator ineligibil in partida cu MK Dons, scor 2-0, din Cupa Ligii Angliei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Avocatul Poporului intervine in cazul Caracal! De la Ministerul de Interne nu am primit inca raspuns Spaniolul…

- Compania americana AT&T detine 64% din actiunile obisnuite ale CME dar controleaza efectiv 75% din CME cand se iau in calcul actiunile preferentiale. Citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, Hlidacipes.org a anuntat ca AT&T vrea sa obtina aproximativ 47 de miliarde de…

- Producatorul de software Microsoft a anuntat aprobarea unui nou program de rascumparare de actiuni, de pana la 40 de miliarde de dolari. Conducerea companiei a declarat un dividend trimestrial de 0,51 do...