Un joc simplu: Wordle, „senzația” Internetului E un joc la care ai șase șanse sa ghicești un cuvant de cinci litere din limba engleza. Userul primește indicii pe parcurs despre ce litere a ghicit. De asemenea, ți se indica daca sunt pe poziția exacta sau daca se gasesc in cuvant, dar pe o alta poziție. Wordle – cum a dost numit – seamana cu un joc popular in anii 80 și 90, numit Mastermind, unde era necesar sa se ghiceasca in mai multe variante, cum sunt puse mici piese colorate. Creatorul jocului de fața se numește Josh Wardle, este din Țara Galilor și traiește in Brooklyn. El spune ca a creat jocul pentru a-l juca impreuna cu un prieten… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un joc de ghicit cuvinte în engleza a devenit cea mai noua senzație pe internet. Avea 90 de utilizatori la început de noiembrie, iar acum doua milioane de oameni îl joaca în fiecare zi. Se numește Wordle și nici macar nu are aplicație, ci trebuie sa îl joci intrând…

- Juriul Autobest, alcatuit din ziariști din 32 de țari europene, a desemnat modelul Spring drept caștigator al titlului The Best Buy Car of Europe 2022. Juriul a ales Dacia Spring ca fiind atat cel mai bun cat si cel mai accesibil vehicul din competiție. Este vorba de o premiera, intrucat este pentru…

- Jurnalista filipineza Maria Ressa, caștigatoarea Nobelului pentru Pace impreuna cu rusul Dmitri Muratov, i-a criticat pe giganții tehnologiei din SUA, vinovați, potrivit acesteia, ca au lasat sa scape din lacomie „noroi toxic” pe rețelele de socializare, potrivit AFP. Tehnologia acestor companii „a…

- Disperat ca nu reușește sa obțina permisul (era la a patra incecrare), un tanar giurgiuvean a incercat sa fraudeze examenul folosind mijloace tehnice audio (gasite lipite pe corp). Incercarea nu i-a adus mult-visatul permis de conducere, ci un dosar penal. Instituția Prefectului – in subordinea careia…

- In principiu, simptomele asociate infectarii cu Omicron nu sunt diferite de cele provocate de varianta Delta, dar mai nou acum apare și senzația de ”nisip in gat”, ca și cand am face o faringita, spune prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. In legatura cu un prim pacient diagnosticat, medicul Angelique Coetzee,…

- Gibson, originar din Indiana, Statele Unite, a primit pedeapsa capitala. Acesta isi traieste ultimele zile. Barbatul a fost condamnat la moarte dupa ce a ucis cu sange rece trei femei. Se pare, insa, ca numarul victimelor este mult mai mare, printre acestea fiind atat femei, cat si barbati. "Politistii…

- Un studiu, efectuat pe șoareci, ne propune plasturele ca vaccin anti-Covid. Studiul, publicat la sfarșitul saptamanii trecute in revista ”Science Advances”, are rezultate promițatoare. Plasturele este sub forma unui patrat de 1cm/1cm, din plastic, ce are pe suprafața 5.000 ”varfuri” minuscule, atat…