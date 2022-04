Stiri pe aceeasi tema

- Mitul puternicei cyber-securitati romanesti, demolat: Romania este pe locul 62 in lume, in clasamentul pe anul 2020 al Uniunii Internationale pentru Telecomunicatii (UIT), o organizatie internationala in domeniul telecomunicatiilor, aflata in prezent sub egida Organizatiei Natiunilor Unite. Clasamentul…

- Un tanar simpatizant al gruparii jihadiste Statul Islamic a fost condamnat miercuri in Marea Britanie la inchisoare pe viata fara posibilitatea eliberarii conditionate, pentru uciderea deputatului conservator David Amess, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite, Marea Britanie si Uniunea Europeana au adoptat sanctiuni economice si financiare fara precedent impotriva Rusiei in urma razboiului declansat de Vladimir Putin in Ucraina, iar sute de companii internationale s-au retras deja din tara cu cea mai mare suprafata din lume.

- Jumatate dintre afacerile pornite in anul 2019 prin "Diaspora Start Up" s-au inchis. Dintre cei ramasi, multi abia rasufla, iar foarte putini vor rezista inca trei ani. Dintre toate proiectele finantate, unul are succes pana acum. Bogdan Termure a inceput cu 3 angajati si are acum 180. Pana la sfarsitul…

- Un roman, in varsta de 21 de ani, a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viața dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea cu brutalitate a unei femei, in varsta de 45 de ani, in Romford, Marea Britanie. Valentin Lazar și-a urmarit victima cand a coborat dintr-un autobuz din Londra și a lovit-o cu o bata…

- Statele Unite si Marea Britanie pregatesc sanctiuni de o amploare fara precedent impotriva Rusiei, in situatia unui atac militar impotriva Ucrainei, printre optiuni figurand inclusiv impunerea de masuri contra oligarhilor rusi apropiati de presedintele Vladimir Putin. "Cred ca am fost foarte…

- Intr-un documentar, a carei prima parte a fost difuzata vineri in Statele Unite, cantareata americana Janet Jackson vorbeste despre viata sa privata si despre relatia sa complexa cu faima si cu familia sa, fara a face insa dezvaluiri majore, informeaza AFP. In acest serial documentar de patru episoade…