Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de imigrare din Statele Unite au expulzat marti un cetatean roman condamnat pentru a fi acordat sprijin material Fortelor Armate Revolutionare din Columbia (FARC), a informat joi Agentia pentru...

- Autoritatile de imigrare din Statele Unite au expulzat marti un cetatean roman condamnat pentru a fi acordat sprijin material Fortelor Armate Revolutionare din Columbia (FARC), a informat joi Agentia pentru Imigratie si Vami din Statele Unite (Immigration and Customs Enforcement, ICE), transmite…

- Peste 35.000 de tone de carbune si fier din Coreea de Nord au fost importate in Coreea de Sud, via Rusia, in perioada aprilie-octombrie 2017, a declarat un oficial vamal. "Orice nava suspectata de incalcare a sanctiunilor ONU va fi retinuta sau i se va interzice sa intre in porturile sud-coreene",…

- Au trecut peste doua luni de cand Mihai Bartha, un cetațean roman de 35 de ani, a fost gasit mort dupa ce ar fi sarit de pe o cladire aflata in sudul orașului Mumbai, dar familia lui inca nu știe acest lucru. Incepand cu data de 8 iunie, poliția a cerut consulatului roman sa informeze familia lui…

- Luni, în Tokyo a fost atinsa o temperatura record de 41 de grade Celsius. Un val de canicula a provocat zeci de morți în Japonia, relateaza CNN. Temperatura înregistrata luni în localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata în apropiere de…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a dat asigurari, ieri, la Tokyo, ca sanctiunile impuse Phenianului vor fi mentinute pana la denuclearizarea „completa si total verificabila” a Coreei de Nord....

- Autoritatea pentru transporturi din Germania, KBA, a descoperit 5 tipuri de software ilegal la motoarele Mercedes-Benz, potrivit publicației Bild. Daimler a refuzat sa comenteze și a spus ca are o relație transparenta de comunicare cu KBA.

- Autoritatile locale au avertizat deja populatia sa ramana in case pana cand animalele vor fi prinse. Presa germana relateaza chiar si ca un urs a reusit sa scape impreuna cu cele cinci animale, dar a fost impuscat. Lunebach se afla nu departe de orasul Trier, in landul Renania-Palatinat,…