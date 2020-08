Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui jandarm trece prin momente cumplite, dupa ce barbatul a fost gasit fara suflare, chiar la locul de munca – un post de paza de la Barajul Vidraru. Jandarmul avea 45 de ani și lucra la Inspectoratul Judetean din Arges. Miercuri dimineața, a fost gasit decedat, impușcat in cap, din cate anunța…

- Un plutonier major de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi din Arges aflat in serviciu la Barajul Vidraru a fost gasit impuscat in cap cu armamentul din dotare. Anchetatorii spun ca, cel mai probabil, ar fi vorba despre o sinucidere in acest caz. Jandarmul avea 45 de ani si a fost gasit fara suflare…

- Un jandarm in varsta de 45 de ani a fost gasit impuscat cu arma din dotare la postul de paza de la Barajul Vidraru, el fiind gasit de colegul care urma sa-l inlocuiasca si de seful de schimb. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, jandarmul a fost gasit decedat,…

- Un jandarm din Argeș a fost gasit mort, joi dimineața, impușcat la locul de munca. Prima ipoteaza luata in calcul este cea a sinuciderii, in condițiile in care jandarmul a primit o condamnare cu suspendare dupa ce ar fi fost prins beat la volan. Maior Flavius Tanase, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei…

- Un jandarm din Argeș a fost gasit mort, joi dimineața, impușcat la locul de munca, iar prima ipoteaza luata in calcul este cea a sinuciderii. Se pare ca acesta era suparat dupa ce a primit o condamnare cu suspendare dupa ce ar fi fost prins beat la volan. Jandarmul avea, insa, cale de atac la decizia…

- Un jandarm din Argeș a fost gasit mort, joi dimineața, impușcat la locul de munca. Prima ipoteaza luata in calcul este cea a sinuciderii, in condițiile in care jandarmul a primit o condamnare cu suspendare dupa ce ar fi fost prins beat la volan.Maior Flavius Tanase, purtatorul de cuvant al…

- Deputatul PNL Mihai Voicu a fost achitat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casație și Justiție intr-un dosar de corupție, in care era acuzat ca le-ar fi solicitat bani membrilor de partid din județul Dolj...

- Claudiu Popa, un roman in varsta de 23 de ani, a fost condamnat la inchisoare de autoritatile britanice. Barbatul, care facea parte dintr-o grupare specializata in furturi de bijuterii și obiecte de valoare, va sta in inchisoare 3 ani si 10 luni. El a fost gasit vinovat de implicare intr-o serie de…