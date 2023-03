Un italian şi o olteancă, la judecată pentru trafic de cocaină Instantele au dispus inceperea judecarii a doi inculpati, un cetatean italian si o tanara din Caracal, Olt, acuzati de trafic de droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi au vandut cocaina in Bucuresti si Caracal cu 100 de euro gramul. Problema a fost ca drogurile au fost vandute unui investigator sub acoperire. Procurorii DIICOT au obainut, in septembrie 2022, arestarea a doua persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc. Este vorba de un cetatean italian si de o tanara din Caracal.„La data de 03.09.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova au desfașurat, in municipiu, o acțiune pe linia traficului de droguri de mare risc. Trei barbați au fost prinși in flagrant delict, dupa ce ar fi comercializat cocaina, pentru 2.000 de lei. In urma controlului corporal, asupra unuia…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova cu respins apelul formulat de un barbat de 35 de ani, condamnat la patru ani si cinci luni de inchisoare pentru trafic de droguri si conducere sub influenta substantelor psihoactive. Potrivit anchetatorilor, in masina barbatului, care conducea sub influența drogurilor,…

- Tribunalul Dolj a dispus prelungirea mandatelor de arestare emise in iunie 2022, pe numele a doi inculpati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Cei doi au fost prinsi in flagrant in timp ce vindeau cocaina unor consumatori din Craiova. Unul dintre inculpati ar fi un politist de la rutiera, care…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, luni, plasarea in arest la domiciliu a unui cetatean italian, arestat preventiv intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au explicat ca inculpatul a vandut cocaina in Bucuresti si Caracal cu 100 de euro gramul. Italianul a fost deferit justitiei…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a sase craioveni acuzati de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT sustin ca inculpatii au vandut droguri la diverse festivaluri de muzica. In urma perchezitiilor, oamenii legii au gasit 750 grame…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui avocat din Baroul Prahova, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de influența. Potrivit unui comunicat de presa emis de Biroul de presa al DNA,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au inceput judecarea a doi inculpati deferiti justitiei pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatii au fost prinsi in flagrant, in iunie, in timp ce vindeau sapte doze de cocaina unor consumatori din Craiova. Unul dintre inculpati ar fi un politist de la rutiera,…