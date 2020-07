Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din Romania au moștenit peste un milion de euro de la un italian pe care l-au ingrijit in ultimii ani din viața, insa in prezent suma a fost blogata de un judecator dupa ce rudele acestuia au intervenit. Un judecator din Ancona, Italia, a decis sa blocheze momentan moștenirea celor doua romance…

- Cand s-a intors din vacanța, un britanic și-a gasit bolidul dezmembrat in parcarea platita in care l-a lasat. Motorul era desfacut in mai multe bucați, capota lipsea cu totul, farurile au fost luate, la fel și placuțele de inmatriculare. Proprietarul platise 60 de euro pentru a-și lasa mașina in parcarea…

- Barbatul a ales o serie de produse din rafturi, iar la plata a intins bancnote false. Casierul a descoperit acest lucru imediat, pentru ca le-a verificat cu un aparat special. Imediat ce a semnalat problema, romanul a luat-o la fuga, cu tot cu produsele cumparate, iar casierul a alertat forțele de ordine.…

- Intr-un deal pe care mai nimeni nu l-a vazut venind, podcastul lui Joe Rogan, cel mai urmarit podcast din lume, trece de pe Youtube, exclusiv pe Spotify. Deal-ul este estimat de specialiști la aproximativ un milion de euro, iar in premiera pentru Spotify, acesta va include și varianta video a podcastului,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, raspunde acuzațiilor formulate de președintele Klaus Iohannis in prima conferința de presa organizata de la inceputul pandemiei, in care a criticat in termeni duri Parlamentul și partidul social-democrat. Liderul PSD susține ca masurile luate de guvernul liberal au lasat…