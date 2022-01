Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt extrem de bucuros ca azi demaram vaccinarea copiilor, a fost un moment așteptat de foarte mulți dintre noi, pentru ca sunt copii aflați in evidența cu afecțiuni cronice și cu risc sa se imbolnaveasca de COVID. Acum atat ei, cat și parinții pot avea sentimentul de ușurare ca acest lucru e mult…

- Romania primește toate cele 114.000 de doze de vaccin pediatric necesare pentru inceputul campaniei de vaccinare la copiii cu varste intre 5 și 11 ani, a anunțat coordonatorul vaccinarii, Valeriu Gheorghita. Potrivit medicului, in perioada 13 - 20 ianuarie s-au facut 2.841 de programari in…

- „Cu o ora inainte de greva, le-am predat elevilor de la clasa a X-a despre principiul constituțional „Nimeni nu este mai presus de lege”, in condițiile in care greva noastra exact despre incalcarea legii este”, ne-a declarat prof. Liviu Rusu, liderul de sindicat de la Liceul Economic Administrativ „Alexandru…

- Rodica Boanca, senator AUR, și-a inceput anul promovand un fals citat, atribuit lui Neagoe Basarab. Adevaratul autor are origini mult mai umile, fiind nascut in 1952 in satul Pinu din comuna Braești, județul Buzau. „Daca vine dusmanul si-ti cere pamant, da putin de la tine, numai sa iasa. Si daca mai…

- Evocarea momentelor din decembrie 1989 ne obliga mereu sa reanalizam si sa regandim acele evenimente. Ca la orice moment istoric controversat, ambiguitatea lui rezista in timp. Insa aceasta nebuloasa persista in primul rand pentru ca la nivelul oficial nu se dorește o limpezire. Sunt ignorate cu buna…

- Startup-ul românesc Humans.ai, care dezvolta prima platforma pentru generarea de modele de inteligența artificiala și guvernarea lor prin tehnologia blockchain, anunța, luni, ca a obținut 1,17 milioane de dolari, în urma vânzarii publice de tokeni pe platforma Polkastarter. Citește…

- 15 tone de produse pirotehnice, artificii și petarde, au gasit polițiștii de la punctul de trecere al frontierei Giurgiu in camionul care venea din Bulgaria și in care șoferul a spus ca are cartofi, informeaza site-ul Poliției de Frontiera . Polițiștii de frontiera giurgiuveni, impreuna cu polițiști…

- O platforma IT românesca, lansata în anul 2020, care ofera soluiții digitale bancilor și instituțiilor financiare nebancare, a obținut o finanțare de capital de risc de 8,5 milioane de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...