Un irlandez aflat n luna de miere a murit n incendiiul devastator de la Mati, Grecia

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul meciului pe care PAOK Salonic l-a caștigat in prima manșa a turului doi preliminar al Champions League cu FC Basel, scor 2-1, Razvan Lucescu și-a exprimat compasiunea fața de familiile victimelor celor mai devastatoare incendii din Grecia din ultimii 11 ani. De altfel, conducerea clubului…

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Trenul transporta peste 300 de pasageri și se indrepta spre Istanbul.Cinci vagoane ar fi ieșit de pe șine intr-o regiune situata langa granița cu Grecia. CNN Turk a transmis ca accidentul a fost cauzat de prabușirea unui pod. Deocamdata nu exista un bilant oficial al mortilor si ranitilor.…

- Un barbat a decedat in apartamentul sau cuprins de un incendiu, iar doi copii si o femeie s-au intoxicat cu fum, fiind transportati la spital. Intregul imobil cu patru etaje a fost evacuat, din cauza degajarilor mari de fum. Pompierii au reusit sa lichideze flacarile in cateva minute si urmeaza sa…

- Atac armat la un comisiariat de poliție din Afganistan. Cel puțin șase polițiști au murit in capitala provinciei Logar, la mai putin de 70 de kilometri sud-est de Kabul, citeaza Agerpres agențiile internaționale. Asaltul a inceput in jurul orei locale 05:00 (03:30 ora Romaniei) prin explozia unei masini-capcana…

- Accident devastator. Un TIR a spulberat o Skoda al carei sofer a adormit la volan, la peste 100 km/h. Soferul de 28 de ani a murit , iar pasagerul de 25 de ani e in stare grava si i-a fost amputata o mana. Un groaznic accident s-a produs in Bacau, intre un autoturism și un tir. In autoturism se aflau…

- Romania se afla printre mai multe tari europene care au regresat in lupta anticoruptie, conform Raportului anual publicat joi de catre Grupul Statelor Anti Coruptie (GRECO) al Consiliului Europei.CONSULTAȚI AICI INTREG RAPORTUL GRECO Conform raportului, in Romania, dar si in tari precum…