- Luis Suarez (37 de ani) a anunțat ca experiența de la Inter Miami va fi ultima pentru el in calitate de fotbalist. Fostul star al Barcelonei se va retrage de la clubul american. Suarez a semnat cu Inter Miami in aceasta iarna și ii va regasi pe foștii sai colegi de la Barcelona, Lionel Messi, Sergio…

- Robert Lewandowski (35 de ani), atacantul Barcelonei, a evoluat la echipe puternice din Europa de-a lungul carierei sale și a fost unul dintre cei mai importanți marcatori din Europa. Totuși, forma polonezului a scazut in ultimii ani, iar performanțele sale nu au mai fost aceleași. Varful catalanilor…

- Malianul Ibrahim Diarra (17 ani), extrema dreapta, merge la FC Barcelona, urmand a fi inregistrat in decembrie, cand va implini varsta de 18 ani, in cazul in care va convinge. El va juca la echipa a doua a Barcelonei, pregatita de mexicanul Rafa Marquez. Internațional U17, Ibrahim Diarra a impresionat…

- Adelina Ungureanu, 23 de ani, (Pinerolo) a suferit ruptura a ligamentului incrucișat anterior la genunchiul stang și va fi supusa unei intervenții chirugicale. Adelina Ungureanu, extrema naționalei Romaniei, s-a accidentat grav la meciul de duminica, o partida pe care echipa sa Unionvolley Pinerolo…

- Dupa ce avionul lor s-a prabușit și au ramas blocați in Anzii inzapeziți din Argentina, Roberto Canessa și ceilalți supraviețuitori ai Zborului 571 au fost la un pas de a muri de foame. Singura șansa de supraviețuire a fost sa recurga la canibalism și sa manance cadavrele celor decedați.

- Vitor Roque (18 ani) a debutat pentru Barcelona in succesul de pe terenul lui Las Palmas (1-2), iar brazilianul a avut o ocazie importanta de a marca pe final. Atacantul a fost trimis pe teren de Xavi in minutul 78 in locul lui Ferran Torres la scorul de 1-1. In cele din urma, catalanii au invins in…

- O legenda vie a sportului romanesc a facut radiografia Mondialului in care fetele au ratat atat accederea in sferturi, cat și prezența in turneele preolimpice, și a identificat motivele pentru care am pierdut contactul cu elita.

- Girona a caștigat cu 4-2 pe terenul Barcelonei și a revenit in fruntea clasamentului din LaLiga. La finalul partidei dintre etapa a 16-a, antrenorul Xavi Hernandez a vorbit despre revelația sezonului din campionatul Spaniei.