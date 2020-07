Inspectorul scolar are o functie de conducere in cadrul ISJ Iasi si a fost confirmat marti seara cu coronavirus. Acesta nu s-a simtit bine in ultima perioada si s-a testat. DSP Iasi a declanssat o ancheta epidemiologica in acest caz, iar toate spatiile institutiei au fost igieniezate.

