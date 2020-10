Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au impuscat mortal un barbat in localitatea Montfavet, in apropiere de orasul Avignon, din sudul Frantei, dupa ce acesta amenintase trecatorii cu o arma, a declarat politia, care a confirmat relatarile aparute anterior in mass media, transmite Reuters. Potrivit postului de radio francez Europe…

- La scurt timp dupa atacul asupra bazilicii Notre-Dame din Nisa in aceasta dimineata, au avut loc inca doua atacuri cu cutitul. Primul la Avignon, unde politistii au ucis un om care i-a amenintat cu un cutit. La cateva mii de kilometri distanta, a fost vizat si consulatul francez din Arabia Saudita.…

- Un presupus militant islamist a fost impuscat de agenti de politie, joi la pranz, in orasul francez Avignon, dupa ce a atacat un grup de persoane, noteaza Mediafax.Un individ inarmat cu un cutit a vrut sa atace mai multe persoane, inclusiv agenti de politie, pe o strada din orasul Avignon.…

- Un profesor a fost gasit decapitat vineri seara, in apropiere de un colegiu din Conflans Sainte-Honorine, o suburbie a Parisului. La scurt timp dupa aceea, in aceeasi zona, un barbat cu atitudine agresiva, care avea un cutit in mana, a fost impuscat mortal de fortele de ordine. Actul a fost revendit…

- Sergentul de poliție londonez Matt Ratana (foto), un barbat de origine neozeelandeza de 54 de ani, a fost ucis vineri dimineața de un suspect care a fost incatușat și adus la Centrul de detenție Croydon.

- Afro-americanul Jacob Blake a fost impușcat de șapte ori in spate de catre un ofițer de poliție din orașul Kenosha, Wisconsin. Acesta a ajuns in stare grava la spital. El a recunoscut ca avea un...

- Un barbat inarmat cu un cutit a tinut pentru scurt timp ostatic un gardian la Domul din Milano, miercuri, a anuntat politia italiana, precizand ca individul a fost arestat rapid potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al politiei, Marco Turchetto, barbatul a intrat in celebra catedrala…