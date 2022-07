Un indicator al inflaţiei folosit de Rezerva Federală a înregistrat în iunie cea mai mare creştere la 12 luni din ultimii 40 de ani Indicele preturilor pentru cheltuielile de consum personal a crescut cu 6,8%, cel mai mare avans pe 12 luni de la cresterea de 6,9% din ianuarie 1982. Indicele a crescut cu 1% fata de mai, egaland cel mai mare castig lunar din februarie 1981. Fara alimente si energie, asa-numitul PCE de baza a crescut cu 4,8% fata de un an in urma, cu o zecime de punct procentual fata de luna mai, dar sub nivelul recent de 5,3% atins in februarie. Pe o baza lunara, indicele core a crescut cu 0,6%, cel mai mare castig lunar din aprilie 2021. Ambele citiri de baza sunt cu 0,1 puncte procentuale peste estimarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor la carburanti, alimente si chirii a propulsat inflatia din SUA la un nou varf de patru decenii in luna iunie, presand si mai mult gospodariile si, probabil, pecetluind cazul unei noi cresteri importante a ratei dobanzii de catre Rezerva Federala, urmata de costuri mai mari ale imprumuturilor.

- Rata anuala a inflatiei a fost de 78,62% in luna iunie, potrivit Institutului de Statistica din Turcia, depasind prognozele. Aceasta este cea mai mare valoare anuala a inflatiei din ultimii 24 de ani. Cresterea lunara a preturilor a fost de 4,95%. Cresterea preturilor de consum a lovit puternic populatia…

- Preturile de baza pentru cheltuielile de consum personale de baza au crescut cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 0,2 puncte procentuale sub avansul din luna anterioara, dar in jurul cresterii inregistrata ultima oara in anii 1980. Wall Street anticipa o crestere a preturilor de circa…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat miercuri cu 75 de puncte procentuale rata dobanzii, la un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, cea mai mare crestere incepand din 1994, pentru a contracara inflatia ridicata. Avand in vedere ca indicele prețurilor de consum din luna mai, care masoara inflația,…

- Inflația ridicata și ingrijorarea consumatorilor sporesc temerile ca recesiunea a sosit deja in SUA, a relatat postul de televiziune american CNBC, citand mai mulți economiști. Atat indicele prețurilor de consum, cat și inflația de baza, cu excepția alimentelor și a energiei, au fost mai mari decat…

- Preturile de consum au crescut cu 2,5% de la o luna la luna, usor sub asteptarile unei cresteri de 2,6% dintr-un sondaj efectuat de Reuters in randul economistilor, care proiectasera si o crestere anuala de 9,1%. Cresterea cu 9% a indicelui preturilor de consum este cea mai mare de cand au inceput inregistrarile…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,6%, componenta actiunilor auto avansand cel mai mult, cu 3,6%, in timp ce toate sectoarele au fost tranzactionate in teritoriu pozitiv, cu exceptia sanatatii, care a scazut cu 1,2%. Castigurile din Europa vin dupa cateva sesiuni de tranzactionare…

- Cresterea indicelui preturilor de consum, o masura ampla a preturilor bunurilor si serviciilor, a depasit estimarea Dow Jones, de 8,1%. Cresterea preturilor a incetinut usor fata de varful atins in martie, dar se afla inca aproape de cel mai inalt nivel, atins in vara lui 1982. Excluzand preturile volatile…