- Barbatul a susținut ca vaccinarile repetate l-au ajutat sa scape de dureri și sa „ramana sanatos”. El a explicat ca nu a suferit niciun efect advers.In cele din urma, acesta a fost oprit sa ia ceea ce el a pretins ca este a 12-a inoculare intr-o tabara saptamana trecuta.O ancheta este in desfașurare…

- Un numar de 26.382 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 4.015 reprezinta prima doza, 9.651 – doza a doua si 12.716 – doza a treia, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva…

- Un numar de 38.517 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 5.936 reprezinta prima doza, 12.959 – doza a doua si 19.622 – doza a treia, a informat, sambata, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…