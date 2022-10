Stiri pe aceeasi tema

- Grupul DIGI | RCS & RDS a obținut premiul special pentru perfomanța in afaceri și expansiunea pe alte piețe europene. S-a intamplat in cadrul evenimentului Topul Firmelor din București, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Capitalei. Cele peste 7.200 de companii aflate in clasament au avut,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) a gazduit recent, Gala cu ocazia careia au fost acordate proiectelor cu impact major in protejarea mediului, inserția profesionala și transformarea intr-un mod responsabil a societații și modelelor relevante și sustenabile de business.…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza in perioada 4 – 15 decembrie 2022 o misiune economica in Mexic. Scopul evenimentului este intensificarea relatiilor comercial-economice romano-mexicane, identificarea de noi oportunitați de afaceri și stabilirea de contacte directe de colaborare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 6 octombrie 2022, cu incepere de la ora 11.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIA…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș demareaza in cursul lunii octombrie o noua serie de cursuri autorizate, care se vor desfașura prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Cursurile puse la dispoziție de CCIAT sunt urmatoarele:…

- Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș premiaza, in cadrul Galei Topul Firmelor din Județul Mureș, rezultatele deosebite ale organizațiilor economice din județ. In acest an, evenimentul bifeaza cea de-a XXIX-a ediție și va avea loc in data de 27 octombrie, de la ora 17.00, in incinta Restaurantului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș se implica direct, activ și financiar in activitațile de responsabilitate sociala, pentru o dezvoltare durabila și sustenabila a societații timișene. Astfel, timp de o saptamana, CCIAT a pus la dispoziția Asociației pentru Capacitarea Abilitaților Speciale…

