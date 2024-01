Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad intervin cu doua autospeciale de stingere, in sprijinul pompierilor militari timișeni, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o hala de depozitare a fabricii Fornetti din județul Timiș, din satul Hodoni.

- Incendiul puternic a izbucnit la o casa din localitatea Voievodeasa. Pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de trei ore.”Pompierii militari si civili au intervenit cu patru autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din…

- Un incendiu a afectat, in noaptea de joi spre vineri, o garsoniera dintr-un bloc de locuinte de pe strada Jean Bart din municipiul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, in bloc locuiau 70 de persoane, care s-au evacuat, iar doua femei…

- Un incendiu a cuprins doua containere metalice dintr-un șantier situat pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Campia Turzii.„Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața, alaturi de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din cadrul Primariei Campia Turzii, pentru…

- INCENDIU la Abrud: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU la Abrud: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit marți, 19 decembrie, la Abrud, unde o locuința a izbucnit in flacari. Secția de pompieri…

- O cabana in constructie si un foisor au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Manastirea Humorului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani.O cabana in constructie si un foisor au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu…

- Momente de panica, sambata seara, intr-unul dintre marile orașe din Romania. Un incendiu a izbucnit in curtea unui mall din Cluj-Napoca. Pompierii intervin, clientii au fost evacuati de urgenta. Primele informații transmise de reprezentanții echipelor de salvare. Incendiu in curtea unui mall din Cluj-Napoca…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puține momente la Iulius Mall din Cluj-Napoca.Focul este localizat in zona depozitelor din spatele mall-ului, intr-o curte interioara.,,Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente cu trei autospeciale de stins incendii pentru a lichida…