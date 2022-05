Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o crama din comuna prahoveana Ceptura. Conform polițiștilor, incidentul a fost provocat intentionat de un barbat de 28 de ani, ce a fost deja retinut. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, pompierii au stabilit drept cauza a incendiului…

- Politistii din Urlati, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte, efectueaza in prezent cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunii de furt calificat. Speta este prezentata de catre reprezentantii politiei prahovene astfel:…

- Trei barbati au fost retinuti de politistii din Prahova, dupa ce au furat combustibil din mai multe utilaje folosite pentru reabilitarea unui drum judetean, a anuntat, duminica, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP). Politistii din orasul Urlati au fost sesizati, sambata seara, in jurul orei 23,00,…

- V. S. Polițiștii din Comarnic l-au reținut, luni, 2 mai, pe un tanar in varsta de 19 ani, din localitate, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta este suspectat ca ar fi capul bandei de hoți care au acționat in noaptea de 11 spre 12 martie, furand mai multe scule electrice, in valoare…

- "Noaptea trecuta, in jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați despre producerea unui eveniment soldat cu pagube materiale, produs pe strada Gheorghe Lazar din municipiu.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat unul dintre autoturisme, celalalt…