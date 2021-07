Un incendiu care s-a raspandit pe circa 500 de hectare de vegetatie, sambata, in zona muntelui Alaric din sud-vestul Frantei, a provocat pene de curent, timp de aproape o ora, in mai multe regiuni din Spania si Portugalia, conform unui comunicat emis de Reteaua franceza de transport a energiei electrice (RTE), informeaza agentiile AFP si DPA. „Din cauza incendiilor din Aude, linia electrica de inalta tensiune (intre Perpignan si vestul Narbonne) a fost afectata de un incident tehnic si a devenit nefunctionala in jurul orei 16:30″, a notat RTE. Fluxul de energie electrica a ajuns astfel pe linii…