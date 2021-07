Un incendiu de vegetaţie se extinde într-o vale din Finlanda Cel mai grav incendiu de vegetatie din Finlanda din ultimii peste 50 de ani a continuat sa faca ravagii in nord-vestul tarii, vineri, pentru a cincea zi consecutiv, raspandindu-se in padurile afectate de temperaturile deosebit de ridicate din aceasta vara, informeaza Reuters.



Echipe de pompieri din intreaga tara au fost mobilizate in valea raului Kalajoki, o zona izolata, 250 de persoane si patru elicoptere fiind desfasurate pentru stingerea flacarilor, au anuntat serviciile pentru interventii de urgenta din Finlanda.



Vantul puternic a raspandit flacarile de la un copac…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

