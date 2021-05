Un important lider al grupului Stat Islamic a fost arestat: se plimba nestingherit prin Turcia

Stiri pe aceeasi tema

- Un important membru al grupului Stat Islamic, considerat a fi mana dreapta a fostului lider Abu Bakr al-Baghdadi, a fost arestat de poliție la Istanbul, a informat presa locala duminica, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.

- Presa din Olanda critica evoluția elevilor lui Frank de Boer (50 de ani) din infrangerea cu Turcia, scor 2-4, acuzand alegerile selecționerului și intoarcerea la vremurile negre cu Hiddink. Olanda chiar și-a respectat noua titulatura de Țarile de Jos la startul in preliminariile CM 2022. Are deja complex…

- Un tribunal din Suedia a condamnat luni o femeie la trei ani de inchisoare pentru rapirea fiului sau si ducerea acestuia intr-o zona din Siria controlata de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), transmite luni dpa, informeaza AGERPRES . Femeia, o palestinianca de 31 de ani nascuta in Suedia, a parasit…

- Autoritatile turce au arestat doi presupusi membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) care incercau sa treaca din Siria in Turcia, a anuntat duminica Ministerul Apararii turc, citat de France Presse, potrivit Agerpres. "Granicerii nostri stationati in zonele Reyhanli si Narlica ale orasului…