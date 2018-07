Un imobil s-a prăbuşit în centrul Istanbului, din cauza ploilor VIDEO Responsabili ai orasului si fortele de ordine abia au avut timp sa evacueze locuitorii din cladire, situata in Sutluce, districtul Beyoglu, pe malul european al Istanbulului, inainte ca aceasta sa se prabuseasca. In timp ce posturile de televiziune transmiteau live de la fata locului, cladirea a inceput sa se clatine inainte de a cadea in panta si a se prabusi cativa metri mai jos intr-un nor de praf. Nu au fost raportati raniti, dar televiziunile turce au aratat o gramada de moloz fumegand, marturie a fortei impactului. Potrivit presei turce, cladirea s-a prabusit intr-o groapa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

