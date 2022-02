Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol a invins-o pe Sporting Braga, scor 2-0, in manșa tur a șaisprezecimilor de finala din Europa League. Sheriff, campioana Republicii Moldova, a facut un pas important spre „optimile” Europa League. A confirmat parcursul neașteptat din Liga Campionilor, locul 3 intr-o grupa cu Real Madrid,…

- În ultimele zile, Rusia, prin agenții sai parașutați la Tiraspol în fruntea așa numitei ”RMN”, dar și prin gura unor oficiali de la Moscova, încearca sa forțeze autoritațile de la Chișinau sa reia discuțiile cu Tiraspolul în vederea elaborarii unui statut special…

- Prim-adjunctul șefului Comisiei Comunitații Statelor Independente (CSI) a Dumei de Stat, Konstantin Zatulin, a cerut inițierea unei anchete de catre guvernul rus, în legatura cu expulzarea de pe aeroportul din Chișinau a cetațenilor ruși, care se îndreptau, duminica, 12 decembrie în…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova critica Chișinaul dupa ce un politolog rus, Natalia Narocinițkaia, nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova in noaptea zilei de 9 decembrie. Narocinițkaia a declarat ca interdicția de a intra in Republica Moldova este o „ințepatura” facuta Transnistriei…

- Roberto De Zerbi, tehnicianul echipei ucrainene de fotbal Sahtior Donetk, a stabilit un record negativ, fiind primul antrenor italian fara victorie in primele sale sase meciuri din Liga Campionilor, noteaza miercuri TuttoMercatoWeb, anunța Agerpres. Sahtior a remizat marti acasa cu Sheriff…

- Campioana Moldovei a terminat la egalitate cu Shakhtar Donețk, in ultimul meci al fazei grupelor UEFA Champions League. In celalalt meci al grupei D, Real Madrid - Inter Milano 2-0. "Galacticii", cu 15 puncte, au devenit caștigatorii grupei D. Pe celelalte locuri s-au clasat Inter (10), Sheriff (7)…

- Real Madrid si-a luat revansa in fata lui Sheriff pentru infrangerea de la Madrid si s-a impus cu 3-0 la Tiraspol. Golurile „galacticilor” au fost marcate de David Alaba, Toni Kroos si Karim Benzema, transmite IPN.

- Campioana Moldovei a fost invinsa de Real Madrid cu 3-0 in etapa a 5-a a fazei grupelor UEFA Champions League. In celalalt meci al grupei, Inter Milano – Shakhtar Donețk 2-0. In clasament, conduce Real Madrid, cu 12 puncte. Urmeaza Inter (10), Sheriff (6) și Shakhtar (1). Pentru tiraspoleni urmeaza…