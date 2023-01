Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza zapezii de pe carosabil, douazeci de mașini au ramas blocate, vineri dimineața, pe un drum județean din Buzau, dupa ce utilajele firmei care trebuia sa deszapezeasca șoseaua s-au defectat.

- Zapada ne-a prins din nou nepregatiți. Douazeci de autovehicule au ramas blocate, astazi, pe un drum județean din Buzau dupa ce, susțin reprezentanții Instituției Prefectului, firmei care trebuia sa asigure deszapezirea in zona i s-au defectat utilajele. Din fericire, primaria din Glodeanu Siliștea…

- Dosare penale la regimul rutier La data de 07.01.2023, in jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești au depistat un tanar, in varsta de 19 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Urechești, fara a deține permis de conducere pentru vreo categorie auto. La…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unei coliziuni pe DN2 E85, la ieșire din Golești spre Buzau. Conform apelului, sunt implicate 2 autoturisme. Traficul este blocat pe sensul Focșani- Buzau. UPDATE! Accidentul rutier s-a soldat cu ranirea a doua femei (ambele conducatoare auto) și a doi minori…

- Traficul se desfașoara dirijat pe DN1B, in zona Popas Merei, in urma unui accident rutier. „Din primele date ar fi implicate 5 autovehicule, iar 2 persoane ar necesita ingrijiri medicale.„ , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii

- Polițiștii Serviciului Rutier se deplaseaza la un accident rutier sesizat prin apel 112. Conform apelului, la intrare in Garoafa, pe Drumul Național 2 E85, in zona unei stații de carburanți, a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. A fost solicitata ambulanța pentru 4 persoane. Traficul este blocat…

