- Initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice“ va ajunge in urmatoarele saptamani in Parlament. Pentru ca aceasta sa treaca si sa se ajunga la referendum, in fiecare for trebuie sa primeasca vot de sustinere din partea a doua treimi dintre deputati si senatori, lucru greu de crezut dupa cum…

- PNL, USR și Mișcarea Romania Impreuna a lui Dacian Cioloș au facut front comun la Tulcea. Cele trei formațiuni politice au strans semnaturi pentru inițiativa ”Fara penali in funcții publice”. PNL Tulcea este prima organizație județeana care se alaturi acestei inițiative. ”Poate este…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.Potrivit unui clip video postat pe contul…

- Deputatul USR Cosette Chichirau a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa la Iasi, ca initiativa "Fara penali in functii publice" ramane "o revendicare fara raspuns din partea clasei politice din 1989 incoace". Potrivit acesteia, peste 22.000 de persoane au venit in Piata…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a declarat, marti, ca nu a semnat initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" pentru ca i se pare un demers fara "finalitate" si "substanta" si ca, dupa cum i-au spus unii avocati, ar fi neconstitutionala ingradirea pentru totdeauna a unui drept fundamental.…

- Vicepresedintele PSD Dambovita, Constantin Ana, primar al localitatii Pucioasa, a semnat initiativa "Fara penali in functii publice", el declarand luni, pentru Agerpres, ca a facut acest lucru la solicitarea unor tineri din USR si ca e "un gest de normalitate". Constantin Ana a precizat ca a semnat…

- Fostul premier Dacian Ciolos a semnat luni, in Piata Univeristatii din Capitala, initiativa cetateneasca a USR „Fara penali in functii publice". Ciolos a afirmat ca „suna aproape curios sa spui intr-o tara europeana ca trebuie sa semnezi o petitie ca sa ceri oameni cinstiti in functii publice", sustinand…

- Azi, la Alba Iulia, semneaza inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”. Președintele USR Dan Barna invita, impreuna cu USR Alba, cetațenii din județul Alba sa semneze inițiativa „Fara penali in funcții publice”, inițiativa cetațenilor care nu mai vor sa fie condusi de oameni corupti.…