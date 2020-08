Un idilic arhipelag brazilian va primi iar turişti, însă numai dacă au trecut prin infecţia cu coronavirus Arhipelagul brazilian Fernando de Noronha, una din cele mai spectaculoase atractii turistice ale tarii, se va redeschide pentru vizitatori, insa numai pentru cei care au trecut prin infectia cu noul coronavirus, transmite dpa. Arhipelagul cu 21 de insule, renumit pentru frumusetea idilica a plajelor si a apelor de culoare turcoaz, s-a inchis pentru turism din 21 martie. El se va redeschide marti, insa doar pentru persoanele care au avut COVID-19 si s-au vindecat, au anuntat autoritatile statului Pernambuco, de care apartine arhipelagul. Turistii vor trebui sa prezinte un test PCR pozitiv mai vechi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

