Stiri pe aceeasi tema

- Cazul primarului din Targu Mures, Dorin Florea, se va afla, marti, in dezbaterea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNDC). Instituția s-a autosesizat in urma declaratiilor primarului referitoare la faptul ca doreste ancheta sociala pentru cuplurile care vor sa aiba copii, amintește…

- Primarul din Targu Mureș, Dorin Florea, propune introducerea unui set de 4 criterii care trebuie indeplinite de catre orice cuplu care vrea sa aiba copii, in contextul discuției cu privire la dublarea alocației. El propune ca viitorii parinți sa faca copii in urma unei anchete sociale care sa țina cont,…

- Tot mai multe persoane aleg sa se implice intr-o relație de dragoste, dar nu sa coabiteze. Ce putem invața de la ei? Relațiile in care partenerii traiesc separat (LAT) sunt vazute de sociologi ca o noua fațeta a unui aranjament vechi. Psihoterapeuta Lucy Beresford, autoare a carții Happy Relationships,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Romanul unei realitati dramatice din Romania de astazi, pentru a carei indreptare statul inca nu a gasit leac. Cartea a aparut la editura timișoreana Brumar in traducerea excelenta a doamnei Ildiko Gabos-Foarta. This article is an orphan , as no other articles link to it . Please…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a avut loc marți seara la 177 de kilometri vest de localitatea Port Hardy din provincia canadiana Columbia Britanica, anunța Institutul american de geofizica (USGS), citat de digi24.ro.Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ zece kilometri.

- Epicentrul seismului a fost localizat la 177 de kilometri la vest de Port Hardy, Provincia canadiana Columbia Britanica, potrivit USGS, citat de Reuters. Adancimea seismului a fost localizata la aproximativ zece kilometri, potrivit USGS. Din primele informatii reiese ca nu s-au…

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie din Montreal, Canada, au descoperit o metoda inedita de a trata durerea si anxietatea: hipnoza. Studiile clinice au demonstrat ca o astfel de terapie neobisnuita este foarte eficienta.