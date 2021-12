Un hoţ pus să plătească 2.050 de lei pe două ciocolate Un iesean a fost obligat sa plateasca de aproape 80 de ori pretul a doua tablete de ciocolata furate. Aflat deja dupa gratii, hotul nu a primit un supliment de pedeapsa, dar a fost pus la plata. In martie 2017, Catalin Gherasim a sustras din fostul magazin Billa doua ciocolate Milka, in valoare totala de 26,34 lei, pe care le-a introdus sub geaca. Gestul sau a fost observat de agentul de paza, care l-a oprit imediat ce a trecut de casele de marcat fara a plati. Paznicul i-a cerut sa scoata marfa dosita, iar tanarul s-a conformat fara a protesta. La sfarsitul anului trecut, Gherasim a fost trimis… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

