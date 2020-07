Un hoț din Samoa a petrecut aproape 5 ani în plus în închisoare…

Un barbat din Samoa a petrecut aproape cinci ani în plus în închisoare fiindca nici el, nici autoritațile, nu și-au dat seama ca trebuia eliberat, relateaza The Guardian.



Sio Agafili, în vârsta de 45 de ani, ar fi trebuit eliberat în decembrie 2015 dar a ramas în închisoare pâna când un judecator a observat greșeala când barbatul a aparut în fața instanței într-un alt caz.



&"Nimeni nu mi-a spus când trebuie sa fiu eliberat&", a declarat Agafili, precizând ca &"am pierdut șirul zilelor în…