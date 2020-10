Stiri pe aceeasi tema

- Infracțiune constatata de polițiști la regimul rutier La data 4 octombrie a.c., ora 01.35, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat un barbat de 39 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 D, fara a avea asupra sa permisul de conducere. Pe numele barbatului…

- La data de 1 octombrie, in jurul orei 21, politistii din cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare Sibiu au depistat in statia C.F. Sibiu un barbat urmarit national. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca pe numele barbatului, in varsta de 25 de ani, domiciliat in Dej, Judecatoria…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat joi 30 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a…

- La data de 28 septembrie a.c., ora 00.30, polițiștii Postului de Poliție Slobozia Bradului au depistat in trafic, pe raza localitatii, un minor, de 15 ani, care conducea un autoturism. In cauza s-a intocmit dosar penal, efectuandu-se cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a…

- Sambata, 19 septembrie a.c., ora 13.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au fost sesizați cu privire la faptul ca in afara satului Armeni din comuna Slobozia Cioraști, pe un teren arabil, se afla o persoana necunoscuta. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au gasit un barbat…

- La data de 6 septembrie a.c., ora 19.13, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Panciu au depistat un barbat de 38 de ani, din orașul Panciu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2D, in zona localitații Burca, intr-o zona cu limitare de viteza 90km/h, cu viteaza de 155 km/h. Conducatorul auto…

- Politistii vranceni sunt in doliu dupa ce in doar o saptamana si-au pierdut doi colegi. Dupa decesul ajutorului de sef de post din comuna Reghiu, Dorel Fusaru, astazi, oamenii legii au mai primit o veste trista. Aceea ca un alt coleg al lor, agent sef principal Laurentiu Enache, de la Postul de Politie…