- Autoritatile de la Vatican au transmis angajatilor din Cetatea Sfanta ca risca sa isi piarda locurile de munca daca refuza sa fie inoculati cu un vaccin anti-COVID-19 fara sa prezinte motive medicale legitime, informeaza Reuters.

- Surpriza la Vatican! Centrul Mondial al Bisericii Catolice și-a anunțat angajații ca risca sa iși piarda locul de munca daca refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19, fara motive de sanatate justificate, relateaza Reuters.

- Atat papa Francisc, cat si fostul suveran pontif Benedict al XVI-lea au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat joi Vaticanul, potrivit agenției Reuters citate de Agerpres.

- ​Autoritatea de supraveghere financiara a Australiei a anunțat ca își reexamineaza calculele potrivit carora 1,8 miliarde de dolari ar fi fost trimiși în țara de la Vatican începând cu 2014 dupa ce Sfântul Scaun și Biserica Australiei au cerut clarificari, relateaza Reuters.…

- La cateva momente dupa ce Marea Britanie si-a incheiat divortul cu Uniunea Europeana, primele camioane care transportau marfuri peste noua frontiera cu Regatul Unit si-au prezentat documentele de vamesilor francezi inainte de a fi incarcate pe un tren pentru a trece prin Eurotunnel, informeaza Reuters.…

- Papa Francisc nu va conduce rugaciunea traditionala Angelus, "Ingerul Domnului", sambata, in fata a mii de pelerini, ca in anii precedenti, ci o va recita in interiorul Bibliotecii Palatului Apostolic de la Vatican, pe fondul masurilor de precautie pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- Vaticanul a transmis luni credinciosilor catolici ca utilizarea vaccinurilor anti-COVID-19 este acceptabila din punct de vedere moral chiar si atunci cand aceste produse farmaceutice utilizeaza linii celulare provenite din tesuturile prelevate de la fetusi avortati, informeaza Reuters. O nota…