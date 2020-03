Stiri pe aceeasi tema

- Un proces de 20 de trilioane de dolari a fost intentat in SUA impotriva autoritaților chineze din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Forbes.ro.Avocatul american Larry Klayman și grupul sau de avocatura Freedom Watch, impreuna cu compania Buzz Photos (Texas), au intentat un proces impotriva…

- Cele sase saptamani de lipsa de reactie a SUA in fata pandemiei de Covid-19 au toate premisele sa intre in istorie ca pilda a esecului politic si a consecintelor sale dezastruoase: SUA este in frunte, dar cu cele mai multe cazuri de infectie din lume, depasind chiar si China.

- Toata presa internaționala – scrisa și audiovizuala – publica cifre tot mai ingrijoratoare privind evoluția pandemiei de coronavirus. De la apariția virusului, spun unele statistici, la nivel mondial au murit 22.920 persoane, majoritatea in Europa. Potrivit altor statistici, s-au inregistrat aproape…

- Un croat care s-a autoizolat din cauza temerii ca ar fi contractat COVID-19 a murit, a anuntat marti Grupul operativ de gestionare a crizelor din Croatia, relateaza dpa.potrivit Agerpres. Cadavrul a fost trimis la un patolog, care va trebui sa stabileasca daca barbatul era intr-adevar infectat cu…

- Matt Gaetz din Florida si Doug Collins din Georgia au anuntat luni ca se afla, pentru doua saptamani, in izolare autoimpusa, la recomandarea facuta de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru oricine a venit in contact cu virusul. Ambii congresmeni spun ca nu prezinta simptome.…

- Casa Alba a recunoscut public ca SUA nu au suficiente kituri de testare pentru Covid-19, in timp ce cazurile de infectare se inmultesc pe ambele coaste ale Statelor Unite.Vicepresedintele Mike Pence a spus ca administratia Trump nu isi va putea indeplini obiectivul de a furniza 1 milion de…

- Pentru toate partidele de opozitie din lume COVID-19 a cazut cum nu se poate mai bine, mai ales acolo unde anul acesta au loc alegeri. In SUA, de exemplu, dupa ce s-au alocat 2,5 miliarde de dolari pentru masurile de protectie a populatiei impotriva Coronavirusului din China, Partidul Democrat a criticat…

- Coronavirus in Romania.„De dimineața (joi dimineața - n.red.) au fost analizate 12 probe pentru 12 posibili suspecți si sunt toate negative. Deci toate veștile din presa ca ar mai exista vreun pacient sunt false. Deci nu avem niciun alt pacient pozitiv cu coronavirus pe teritoriul Romaniei”, a precizat…