Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru ce pare a fi al unui copil, aflat in stare avansata de descompunere, a fost gasit, sambata, pe un camp aflat la aproximativ 12 kilometri de locul in care a disparut, in luna ianuarie, Sebastian Corbei, in varsta de 7 ani, din localitatea aradeana Vanatori, copil cautat atunci timp de o…

- Imagini șocante in județul Arad! Dupa aproape 3 luni de cautari, cadavrul baiețelului Corbei Sebstian Ionel a fost gasit. Poliția spune ca era in descompunere, intr-un loc greu accesibil. Un cioban l-ar fi gasit pe copil și a sunat la 112. ”Astazi, 3 aprilie 2021,in jurul orei 13, postul de…

- Peste 10.000 de politisti vor actiona in toata tara pentru asigurarea ordinii si linistii publice in perioada Pastelui catolic, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan. "In medie, zilnic, vor actiona la nivel national aproximativ 10.00 de politisti…

- Doi muncitori care renovau un apartament in Bacau au sechestrați și omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat. UPDATE Soția atacatorului a fost reținuta, luni seara, ea fiind acuzata ca a fost complicele agresorului. Femeia este acuzata ca a fost complicele soțului sau in…

- Luni, 15 februarie, doi polițiști (agent de poliție Bakoș Sorina și agent Bandi Alexandru) ai Grupei Canine din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au primit felicitari scrise din partea Inspectoratului General al Poliției Romane pentru capturarea unei cantitați de droguri in cursul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi, ca Centrul Chinologic al Politiei Romane de la Sibiu instruieste caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2. Pregatirea a inceput inca de anul trecut, rezultatele urmand a fi prezentate in curand. ”Caini antrenati…

- O femeie este vizata intr-un dosar de inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii pentru ca timp de 20 de ani a pretins ca este psiholog. In ultimii doi ani prin mainile femeii au trecut aproximativ 1.400 de pacienți. „Astazi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…