Un greu din dosarul ALEXE și-a dat demisia! Directorul general al combinatului siderurgic Galați, Bogdan Grecu, a demisionat, dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, au scris, joi, jurnaliștii Viața Libera , care citeaza o nota interna catre angajații Liberty Galați: Razboi total. Rareș Bogdan e la mijloc. Un razboi cu structuri de tip mafiot „Va informam ca Dl. Bogdan Grecu a decis, in mod voluntar, sa se retraga din poziția de Director General al Combinatului, pentru a permite investigației in curs sa se desfașoare. Deocamdata, Dna. Aida Nechifor, Director Financiar și Membru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

