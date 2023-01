Un grad în minus însemna o economie între 3 și 10%. Ce temperatură minimă recomandă OMS Scaderea temperaturilor din locuințe este una dintre soluțiile la care apeleaza romanii pentru a avea facturi mai mici. Reducerea temperaturilor cu un singur grad ar insemna o economie intre 3 și 10%. Potrivit unui studiu, temperatura medie este de 22 de grade Celsius. Iar, reducerea temperaturilor cu un singur grad ar insemna o economie intre 3 și 10%. Iar, astfel, intr-un an, un roman ar putea economisi 10 miliarde de metri cubi. In 2018, temperatura medie din dormitoarele romanilor era de 22,3 grade Celsius, in vreme ce germanii stau la 18,2 grade. OMS susține ca 18 grade sunt suficiente pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 –…

- De exemplu, la Sibiu a fost inregistrata ce mai ridicata valoare termica pentru o zi de 16 decembrie din ultimii 122 de ani. O maxima de 20 de grade Celsius. Cu toate acestea, temperaturile vor scadea in perioada urmatoare in toata țara. Intre 18 și 20 decembrie, valorile maxime nu vor trece de doua…

- Cea mai scazuta temperatura a sezonului, in judetul Harghita, s-a inregistrat in noaptea de marti spre miercuri, cand la Miercurea-Ciuc s-au consemnat minus 12,3 grade Celsius, iar la Toplita au fost minus 12,2 grade.Este pentru prima data in acest sezon cand se inregistreaza ger in judet si temperaturile…

- Valul de aer polar a adus ger naprasnic in Romania. La Varful Omu, marți dimineața, a fost inregistrat un record de temperatura: minus 20 de grade Celsius. In majoritatea regiunilor au fost temperaturi scazute.

- Noaptea de duminica spre luni a fost una deosebit de geroasa pentru o data din luna decembrie in Elvetia, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Anunț ANM! Alerta de ger puternic in Romania! Daca pentru acest weekend, Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat temperaturi mult mai ridicate decat cele normale pentru luna decembrie, chiar maxime de 20 de grade Celsius in sud est, se pare ca, incepand cu ziua de luni, mercurul din termometre…

- O masa de aer cald va aduce valori de pana la 19 de grade Celsius in sud-estul țarii, apoi vremea se va raci brusc, urmand ca, in depresiuni, sa se inregistreze temperaturi negative, de pana la minus 15 grade Celsius, a transmis, pentru Digi 24 , Elena Mateescu, directorul ANM. „In urmatoarele zile…

- Un barbat a sarbatorit intr-o maniera inedita Ziua Nationala si a facut o baie in mare, in Constanta, desi temperatura exerioara era de 3 grade Celsius, iar cea a apei marii de aproximativ 13 grade Celsius, potrivit news.ro.Un barbat insotit de mai multi prieteni a mers, joi, pe o plaja din Constanta,…