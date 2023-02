Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa castige in ultimele doua jocuri de verificare contra unor formatii solide, dar, totusi, de la nivelul Ligii 3. Dupa Corvinul Hunedoara, la mijlocul saptamanii, a venit azi randul celor de la SCM Zalau sa se laude cu o victorie de palmares, scor 2-1, intr-un joc cu…

- Fostul petrolist Simon Mazarache a facut o alegere surprinzatoare dupa ce s-a desparțit de prim-divizionara Petrolul Ploiești. Atacantul originar din Schitu Golesti (Argeș) a decis sa iși continue cariera in Liga 4, deși are doar 30 de ani, impliniți in data de 10 ianuarie, și avea oferte concrete din…

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Politehnica Timisoara, in varianta feminina, e liderul Ligii I si a sunat adunarea ieri, la Baza 2 a Politehnicii. Patru jucatoare au lipsit, motivat, de la primul antrenament. Alb-violetele nu au altfel noutati in lot, fiind de altfel afectate de intedictia la transferuri, generata de folosirea junioarelor…

- Internationalul roman Dorin Rotariu a marcat un gol pentru Atromitos, care a invins-o pe Ionikos cu scorul de 2-0, duminica, intr-o partida din 17-a a campionatului de fotbal al Greciei, potrivit Agerpres.Vidar Kjartansson (4 - penalty) a deschis scorul dupa ce ghanezul Raman Chibsah a fost eliminat…

- Politehnica Timisoara nu traverseaza cea mai buna perioada, dar nu a fost parasita de suporteri. Ultrasii din Peluza Sud s-au strans in mod special in aceasta seara pe „Stiinta”, pentru a marca aniversarea clubului, asa cum o fac in fiecare an de 4 decembrie. De fiecare data modalitatea de a sarbatori…

- Super-golul prin care Bianca Bazaliu a adus victoria Romaniei contra Spaniei la Europeanul de handbal a depasit un record. Lovitura handbalistei tricolore a fost trimisa spre poarta cu viteza de aproape 115 km/h.