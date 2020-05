Un ghepard saharian, una dintre cele mai rare feline din lume, fotografiat în sudul Algeriei Ghepardul saharian - o subspecie de ghepard aflata pe cale de disparitie - a reaparut in Parcul cultural Ahaggar din regiunea Tamanrasset, aflata in sudul extrem al Algeriei, potrivit unui anunt facut de reprezentantii Parcurilor culturale algeriene, informeaza miercuri AFP.



Aceasta felina, una dintre cele mai rare din lume, disparuse din regiune de peste zece ani.



Un exemplar de ghepard saharian a fost observat recent de catre echipe de cercetatori din cadrul Parcului cultural Ahaggar (Onpca), situat la 2.000 de kilometri sud de capitala Alger, a precizat luni un responsabil

Sursa articol si foto: agerpres.ro

