Un gest frumos, in plina pandemie de coronavirus. O braserie din Baia Mare ofera mancare persoanelor nevoiașe. „In fiecare seara, punem aici pachete cu mancare pentru cine are nevoie de ajutor. Sunt gratuite. In fiecare pachet: un fel de mancare gatita in aceeași zi, desert, paine și apa. Toate gatite cu drag și impachetate cu grija și igiena.Poți sa iei un pachet pentru tine sau pentru cineva care știi ca are nevoie. Nu trebuie sa intrebi, ne bucuram cant cineva doarme bine, cu stomacul liniștit” – spun reprezentanții de la Bizo Baia Mare, conform emaramures.ro.In Romania, in plina pandemie de…