Stiri pe aceeasi tema

- INLOCUIRE… Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Vaslui are un nou inspector-șef provizoriu. Comisarul-șef Dan Pelin a fost imputernicit pentru 6 luni pe funcție, inlocuindu-l astfel pe comisarul-șef Gabriel Nechita. Pelin vine de la Galați, unde a fost adjunctul Inspectoratului de Poliție Județean.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitatii sub forma de ploaie si burnita pe mai multe drumuri din judetele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit codul roșu de ninsoare abundenta și viscol valabil in județele Botoșani, Suveava, Iași și Neamț. Vremea apriga i-a facut pe reprezentanții inspectoratelor școlare sa decida suspendarea cursurilor in școli, in aceste județe. ANM transmite ca valabilitatea…

- GRAV… Un caz incredibil iese la iveala in aceste zile și arata ca, uneori, dosarele, chiar și cele in care este vorba despre moartea unui om intr-un accident rutier, provocat de un șofer baut, care a mai și parasit locul faptei, poate „zace” mult și bine prin dosarele Poliției, daca apropiații nu fac…

- Un nor gros de fum a fost observat in dreptul Dunarii, la Galați. Mai mulți oameni au postat pe rețeaua de socializare fotografii, intrebandu-se care este sursa fumului. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se observa un nor gros de fum negru ce pare ca are ca sursa un incendiu de mari dimensiuni,…

- Un galațean a fost amendat cu 500 de lei pentru alarmarea fara motiv a Poliției. El a mințit ca a fost lovit de o mașina, deși in realitate a alunecat pe gheața. Pe 9 februarie 2023, in jurul orei 18.10, Poliția Galați a fost sesizata telefonic prin intermediul Serviciului Național Apel Unic de Urgența…

- BATAIE DE JOC… In loc sa-și asume și sa remedieze problema calitații materialelor din care au fost confecționate uniformele polițiștilor, Inspectoratul General al Poliției Romane trimite circulare Inspectoratelor Județene de Poliție din țara, prin care explica cum trebuie purtate aceste uniforme. De…

- PATUL LUI PROCUST… Un pat de frasin avea sa devina celebru in 2015 și a fost mobilul care a contribuit la arestarea unui chestor corupt din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), venit la Vaslui sa puna batista pe țambal la ilegalitațile semnalate in Biroul Rutier Vaslui, condus la acea vreme…