Un gălățean a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 1,55 milioane de euro Marele premiu in valoare de peste 1,55 milioane de euro la Loto 6 din 49 a fost castigat joi, la Galati. Marele norocos a jucat la Loto o varianta simpla, iar biletul a costat 5,5 lei. “La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17012 din Galati si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 5,5 lei”, informeaza un comunicat al Loteriei Romane. Acesta este al cincilea caștigator din acest an, care a caștigat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana anunta, joi seara, ca s-a castigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49, respectiv 1,5 milioane de euro. Biletul castigator a fost jucat in Galati.”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape…

- Marele premiu in valoare de peste 1,55 milioane de euro la Loto 6 din 49 a fost castigat joi, in Galati, cu un bilet de 5,5 lei, informeaza Loteria Romana. ‘La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de…

- Marele premiu in valoare de peste 1,55 milioane de euro la Loto 6 din 49 a fost castigat joi, in Galati, cu un bilet de 5,5 lei, informeaza Loteria Romana. "La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane…

- ”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17012 din Galati si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 5,5…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 30,24 milioane de lei (peste 6,1 milioane de euro), iar la Loto 6/49, aceeasi categorie, este in joc o suma de peste 5,5 milioane lei (peste 1,11 milioane de euro), in cadrul extragerilor loto de duminica, 3 octombrie, informeaza Loteria Romana. La categoria…

- Un report de 29,69 milioane lei (peste 6 milioane de euro) este in joc la categoria I a jocului Joker, la tragerile loto de joi, anunța un comunicat al Loteriei Romane. Joi, 2 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49 se inregistreaza,…

- La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 august 2021, s-a caștigat premiul de categoria I. Biletul norocos a fost jucat la agenția 07-019 din Bucecea, județul Botoșani, informeaza Loteria Romana intr-un comunicat. Biletul norocos la Loto 6/49 a fost completat cu o varianta simpla, prețul biletului fiind de…