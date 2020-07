Un funcţionar de la Registratura Guvernului, infectat cu noul coronavirus „A fost confirmata pozitiv la testul pentru COVID-19 o persoana care are calitatea de functionar public si isi desfasoara activitatea intr-o structura din cadrul Directiei pentru Relatia cu Publicul. Persoana in cauza a fost confirmata pozitiv in cursul zilei de vineri si in acest moment este internata", a transmis, luni, Guvernul. Sursa citata a precizat ca DSP Bucuresti a desfasurat o ancheta epidemiologica, in cadrul careia au fost testati co (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

