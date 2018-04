Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, patronul Facebook, a raspuns marti intrebarilor parlamentarilor americani despre diversele probleme care afecteaza cunoscuta retea de socializare in timpul unei audieri care a durat cinci ore, lasand insa si cateva subiecte fara raspuns, informeaza AFP. In timpul…

- La aproximativ o luna dupa ce a izbucnit scandalul legat de Facebook și Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a fost chemat in fața Congresului Statelor Unite. Mark Zuckerberg este CEO-ul și fondatorul Facebook. Deși amploarea rețelei de socializare a explodat in ultimii ani, principiile de baza pe care…

- Conform Digi24, Facebook recunoaste ca un numar total de 112.343 de romani au avut datele furate de catre firma de consultanta Cambridge Analytica. Chiar daca, initial, doar 78 de conationali au accesat aplicatia dezvoltata de compania engleza pentru a captura si prelucra date, toti prietenii acestora…

- Datele adunate de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia, spune Christopher Wylie, denuntatorul companiei, relateaza CNN conform News.ro . Wylie a declarat in cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC ca numarul…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, va depune marturie in Congresul SUA in data de 11 aprilie, dupa colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica in scop electoral, relateaza site-ul BBC News.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, intentioneaza sa depuna marturie in Congresul SUA, dupa dezvaluirile ca firma de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date ale platformei de socializare in scop electoral, potrivit unei surse citate de agentia Reuters.

- Grav afectata de scandalul privind deturnarea de date personale, compania Facebook si-a rezervat duminica o pagina intreaga de publicitate in presa britanica, pentru a prezenta din nou scuze si “regrete” din partea patronului sau Mark Zuckerberg, informeaza AFP, transmite AGERPRES . “Avem o responsabilitate:…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, azi noapte, pe raza localitatii Tarcau, judetul Neamt, potrivit Romania Tv.Acolo, o tanara, de numai 18 19 ani, care circula pe partea opusa a drumului, pe sensul ei de mers, a fost izbita, in plin de un sofer care circula din acelasi sens de mers, si din cauza…