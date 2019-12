Stiri pe aceeasi tema

- Michail Antonio, atacantul lui West Ham United, a avut un Craciun cu peripetii. A gonit miercuri seara prin Londra cu bolidul de 245.000 de euro si a intrat cu el in gardul unei case din zona Balham, in sudul capitalei Angliei, dupa ce a pus la pamant mai multe tomberoane. ...

- Michail Antonio, fotbalistul echipei engleze West Ham United, a fost implicat intr-un accident auto, miercuri, in seara de Craciun. Mașina sa, un Lamborghini Huracan, a fost avariata, dupa ce jucatorul a intrat in gradina unei persoane din Londra, transmite Daily Mail.Potrivit sursei citate,…

- Cunoscuta cantareata de opera Katherine Jenkins a fost jefuita in sud-vestul Londrei dupa ce artista intervenise pentru a o ajuta pe victima unui furt comis in plina strada, a declarat agentul sau citat vineri de Press Association. Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul…

- Un copil a murit, iar alte cinci au fost ranite, dupa ce au fost lovite, aparent intenționat, de un vehicul, luni dupa-amiaza, la Londra. Incidentul a avut loc in zona Willingale, in nordul Londrei, in jurul orei 15:20. Un individ a lovit cu un autoturism marca Ford un grup de persoane, majoritatea…

- Membrii unei secții de votare din Luton, Marea Britanie, s-au îmbracat cu toții cu ii și au transmmis românilor sa participe la vot. „Pentru toți românii din Luton, va așteptam la vot”, este mesajul postat pe Facebook de Ambasada României în Regatul…

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Atacantul Florin Andone a debutat in Liga Campionilor, in meciul pe care echipa lui, Galatasaray Istanbul, l-a disputat, marti, pe teren propriu, cu PSG, in grupa A. Turcii au fost invinsi cu 1-0. Andone a intrat pe teren in minutul 64, in locul olandezului Ryan Babel. In meciul vedeta al serii, Bayern…

- Scene demne de un film de actiune au avut loc sambata dimineata pe o sosea din apropierea Londrei. Patru persoane au fost arestate la capatul unei urmariri care a inceput din capitala Marii Britanii si unei interventii in forta a politiei.