- Stefan Bodisteanu, mijlocasul echipei FC Viitorul Constanta, a fost inclus de cotidianul britanic The Guardian pe lista celor mai talentati 60 de fotbalisti nascuti in anul 2003. "Gheorghe Hagi stie cum arata un numar 10. Nascut in Republica Moldova, Bodisteanu a venit la academia lui…

- Italianul Massimo Pedrazzini (62 de ani) a fost numit in funcția de director de metodica și antrenament la Academia „Gheorghe Hagi”. Massimo se va ocupa de centrul de copii și juniori al Academiei „Gheorghe Hagi”, urmand sa ii aiba alaturi pe Cristian Camui, director tehnic, precum și pe Vasile Manaila…

- Internationalii de juniori Stefan Bodisteanu si Alexandru Georgescu si-au pelungit contractele cu FC Viitorul, anunta gruparea patronata de Gheorghe Hagi, potrivit news.ro.Nascut in 2003, Bodisteanu a semnat pana in 2022 (perioada maxima, fiind inca junior), iar Georgescu si-a prelungit contractul…

- Fundasul central Alin Dobrosavlevici este noul jucator al formatiei FC Viitorul, dupa ce a semnat un contract valabil pentru urmatorii 3 ani, a anuntat gruparea patronata de Gheorghe Hagi.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspira la fotoliul…

- FCSB a terminat pe locul 5 in Liga 1, dar Gigi Becali are mari speranțe pentru viitor. Nu vrea sa mai plateasca niciun ban pentru a achiziționa jucatori, dar spune ca Academia FCSB va incepe sa produca. Becali anunța ca este deja și peste Gheorghe Hagi la acest capitol. Viitorul domina de mulți ani…

- Gabriel Iancu este golgheterul la zi din Liga 1, cu 18 goluri și 8 pase decisive in acest sezon. In aceste condiții, forma sa l-a adus in atenția cluburilor din strainatate. Pana acum, singurele aventuri ale lui Iancu in afara granițelor au fost la Karabukspor și Termalica. Iancu a fost o tanara speranța…

- FC Viitorul a avut parte de un meci extrem de dificil pe terenul celor de la Poli Iasi, in etapa a 10-a din play-out-ul Ligii 1. Echipa lui Gheorghe Hagi a efectuat deplasarea la Iasi fara prea mari emotii, avand in vedere ca se afla pe primul loc in play-out si nu are contact direct cu „zona rosie”…

