- Fostul mijlocaș Claudiu Voiculeț (37 de ani) a fost invitatul zilei la GSP LIVE. Trecut pe la echipe precum Farul, Internațional Curtea de Argeș, CFR Cluj, ASA Tg.Mureș și Pandurii, Claudiu Voiculeț a vorbit despre scurta perioada in care a trecut pe la FCSB, in vara lui 2010, cu Victor Pițurca antrenor.…

- Cum comentezi ultimele trei meciuri ale FC Argeș, și ma refer la infrangerea cu Botoșani și egalurile cu Hermannstadt și Farul? – In primele doua meciuri s-a vazut ca n-am fost o echipa, nu am avut nici incredere, nici atitudinea necesara ca sa putem sa caștigam. Dar ați vazut ca la meciul cu Hermannstadt…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-a laudat pe Ermal Krasniqi (24), jucatorul care a debutat cu gol la CFR Cluj in meciul cu Farul, scor 3-0. Kosovarul adus in aceasta iarna de la Ballkani a marcat golul de 1-0 cu Farul, dupa o combinație rapida cu Yeboah.…

- Augustin Chirița, 47 de ani, fost jucator la Universitatea Craiova sau FC Argeș, i-a dezvaluit lui Costin Ștucan, la GSP Live, un episod de-a dreptul tulburator petrecut in perioada in care evolua in Ucraina. O banala saritura la cap s-a transformat intr-o spaima teribila pentru fostul mijlocaș. ...

- Aflat acasa, la Brașov, Romeo Surdu, 38 de ani, vorbește pentru Gazeta Sporturilor despre impliniri, dezamagiri și regrete. In plus, trage un semnal de alarma, destinatar Razvan Burleanu, președinte FRF. Povestea lui Romeo Surdu a inceput la juniorii lui Romacril Rașnov. La profesioniști, a trecut pe…

- Formațiile Petrolul Ploiești și FCU Craiova se intalnesc duminica, de la ora 14.30, pe stadionul „Ilie Oana“, intr-un meci din cadrul etapei 21, ultima din anul 2022, din Superliga. Comisia Centrala a Arbitrilor ( CCA ) a anunțat astazi brigada meciului de la Ploiești. Astfel, centralul intalnirii va…

- Dupa 0-0 cu Farul, CFR Cluj a caștigat grupa C din Cupa Romaniei și s-a calificat in sferturi, urmand a jucat impotriva celor de la FC Argeș. La finalul partidei, Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a surprins. Cunoscut pentru exigența sa, „Bursucul” s-a declarat mulțumit de rezultatele formației sale,…

