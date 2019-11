Un fotbalist croat, acuzat că a ucis un pui de găină în timpul unui meci O asociatie croata pentru protectia animalelor si-a anuntat miercuri intentia de a depune o plangere impotriva unui fotbalist local, acuzat ca a ucis cu lovituri de picior un pui de gaina in timpul unui meci, relateaza AFP. Incidentul a avut loc duminica, cand mai multi pui de gaina au intrat pe un teren de fotbal din estul Croatiei. Ivan Gazdek, de la echipa gazda NK Jelengrad, a alergat in spatele pasarilor si a lovit una cu piciorul, aceasta fiind proiectata peste gard, intr-un nor de pene. Tanarul de 23 de ani a primit un cartonas rosu pentru comportament nesportiv. Asociatia "Prietenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

