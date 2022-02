Fotbalistul grec Alexandros Lampis a murit in urma unui stop cardiac, chiar pe teren, informeaza The Sun, citat de Agerpres. Acesta avea 21 de ani și era legitimat la echipa din liga a treia a tarii sale, GS Ilioupoli. Meciul dintre GS Ilioupoli și Ermionida incepuse de doar cinci minute. Pe stadionul din Atena nu se afla niciun defibrillator. In plus, ambulanta a sosit dupa 20 de minute. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a impiedica decesul tanarului. Echipa GS Ilioupoli este lider in grupa a 5-a din “Gamma Etniki”, a treia divizie valorica elena, cu 28 de puncte dupa 12 etape. The post…