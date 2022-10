Fostul selecționer al naționalei Romaniei a postat pe Instagram un mesaj prin care anunța ca a fost diagnosticat cu cancer. Christoph Daum a avut și un mesaj pe care l-a transmis urmaritorilor sai de pe rețelele de socializare. Neamtul de 68 de ani a antrenat naționala de fotbal a Romaniei intre 2016 și 2017. Daum […] The post Un fost selectioner al Romaniei sufera de cancer: "Sunt un luptator, am nevoie de intimitate acum" first appeared on Ziarul National .